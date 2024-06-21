AVEVA RUBATO IN EX STRUTTURA DI BENEFICENZA, ORDINE DI CARCERAZIONE PER UN 31 DI ADRANO ESEGUITO DALLA POLIZIA DI STATO

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno proceduto ad eseguire l’ordine di carcerazione per esecuzione pena nei confronti di un adranita di 31 anni, dovendo quest’ultimo es...

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno proceduto ad eseguire l’ordine di carcerazione per esecuzione pena nei confronti di un adranita di 31 anni, dovendo quest’ultimo espiare la pena cumulativa residua di un anno e 10 mesi, a seguito di sentenza che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato in concorso, consumato ai danni di un’ex struttura di accoglienza per bambini gestita da una Fondazione di Adrano.

Nel marzo del 2024, l’uomo, unitamente a un complice, è stato tratto in arresto dai poliziotti del Commissariato, in quanto colto in flagranza di reato, mentre caricava su un veicolo diverse attrezzature e altro materiale appena asportati dai locali della sede dismessa della Fondazione, dove si erano introdotti forzandone il cancello di ingresso.

A seguito della recente sentenza di condanna, il Tribunale di Sorveglianza di Catania, sulla scorta delle accurate informazioni fornite dagli organi di polizia in merito ai precedenti penali, alla pericolosità sociale e alle diverse violazione delle prescrizioni, sia durante gli arresti domiciliari sia durante la libertà vigilata, misure alla quali in passato l’uomo era stato sottoposto, rigettava la misura alternativa della detenzione domiciliare, nonché l’eventuale Affidamento in prova ai Servizi Sociali.

In considerazione di ciò, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica Catania, determinate le pene concorrenti in quanto recidivo, ne ordinava la carcerazione dovendo scontare la pena residua di un anno e 10 mesi.

Dopo gli adempimenti di rito, l’uomo – rintracciato presso la propria abitazione – è stato condotto alla Casa Circondariale di Piazza Lanza.