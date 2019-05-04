AVOLA: ESPLODE CAMION DEI PANINI, FERITI UN POMPIERE E IL PROPRIETARIO

Sono ancora da accertare le cause del rogo che poco dopo le 19.30 ha incendiato un furgone adibito alla vendita di panini in via Labriola, ad Avola, nel Siracusano.Sul posto sono intervenuti subito i...

Sono ancora da accertare le cause del rogo che poco dopo le 19.30 ha incendiato un furgone adibito alla vendita di panini in via Labriola, ad Avola, nel Siracusano.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, ma durante le operazioni di spegnimento delle fiamme è esplosa una bombola di gpl contenuta nel furgone e l’onda d’urto ha provocato il ferimento di un vigile del fuoco e del titolare della rivendita.

I due sono stati subito trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola. Il vigile è stato dimesso, mentre il proprietario del furgone ha riportato qualche lieve ferita al volto.

