AVOLA: OMICIDIO, ASSASSINATA INFERMIERA DI 47 ANNI

Un litigio, poi i colpi di coltello, fatali. Loredana Lo Piano, 47 anni, capo sala nel reparto di Oncologia dell'ospedale Di Maria di Avola, originaria di Caltanissetta, sarebbe morta così nella matti...

Un litigio, poi i colpi di coltello, fatali. Loredana Lo Piano, 47 anni, capo sala nel reparto di Oncologia dell'ospedale Di Maria di Avola, originaria di Caltanissetta, sarebbe morta così nella mattinata nella sua casa alla periferia della cittadina siracusana.

Inutile l'intervento immediato dei medici del 118 e il trasporto in ospedale.

Carabinieri e polizia sono alla ricerca di un uomo, il presunto omicida. A dare l'allarme i vicini poco prima delle 7.30 forse svegliati dalle urla nella casa.

Per chiarire la dinamica della morte sono stati ascoltati il marito della donna e la figlia.