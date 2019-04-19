AVVERTITA SCOSSA DI TERREMOTO DAI CITTADINI
Doppia scossa di terremoto registrata dai sismografi dell'Invg ieri.Nel dettaglio, la prima è stata registrata alle ore 22:46:33 di magnitudo ML 2.4 nella zona: 3 km W Belpasso (CT), con coordinate ge...
Doppia scossa di terremoto registrata dai sismografi dell'Invg ieri.
Nel dettaglio, la prima è stata registrata alle ore 22:46:33 di magnitudo ML 2.4 nella zona: 3 km W Belpasso (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6, 14.95 ad una profondità di 6 km.
La seconda alle ore 23:20:29 di magnitudo ML 2.1 nella zona: 1 km SE Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.62, 14.94 ad una profondità di 8 km.
Oltre che a Belpasso, hanno avvertito il leggero sisma anche i vicini Comuni di Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna e Paternò.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.