AVVIATA A MISTERBIANCO L’AZIONE DI RIMOZIONE DELLE AUTO ABBANDONATE SUL TERRITORIO

L’amministrazione comunale ha avviato attraverso la Polizia locale la procedura di contrasto ai veicoli abbandonati su suolo pubblico con sequestro e rimozione del veicolo così come già preannunciato...

L’amministrazione comunale ha avviato attraverso la Polizia locale la procedura di contrasto ai veicoli abbandonati su suolo pubblico con sequestro e rimozione del veicolo così come già preannunciato alla fine dello scorso mese di agosto ripristinando così il decoro urbano del territorio

Sono state rimosse da ieri le prime auto abbandonate sulla pubblica via senza copertura assicurativa e senza revisione dal 2018 già segnalate all’Amministrazione comunale che tramite il Comando della Polizia locale ha provveduto ad emettere la specifica sanzione.

“Continueremo incessantemente nelle prossime settimane – ha dichiarato il sindaco Marco Corsaro e l’assessore alla Polizia locale Salvo Foti – affinché venga debellato un fenomeno che negli ultimi anni è cresciuto degradando il nostro territorio.”

La mancanza di assicurazione è stata sanzionata ai sensi dell'art 193 del Codice della strada per un importo che va da un minimo di € 866,00 ad un massimo di €. 3.464,00, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente a carico del trasgressore/proprietario.

La scadenza e ripetuta revisione del mezzo sequestrato è stata sanzionata per un importo che va da un minimo di €. 346,00 ad un massimo di €. 1.388,00.

Le segnalazioni di auto abbandonate possono essere fatte via e mail scrivendo al seguente indirizzo: [email protected] o segnalando via telefono al seguente numero Whastapp 3666040201 allegando indirizzo e foto del mezzo.