AVVIATE A CATANIA LE RIPRESE DELLA SERIE TV IN ONDA SU CANALE5

Iniziate ieri mattina a Catania, le riprese della nuova serie Mediaset “Vanina Guarrasi”, prodotta da Palomar con il sostegno della Sicilia Film Commission.

Sono quattro gli episodi da realizzare in città e in provincia, da 100 minuti ciascuno, tratti dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Einaudi. La messa in onda è prevista nel 2024 su Canale 5

Il programma organizzativo e il piano di lavorazione contano 16 settimane di attività e riprese con la collaborazione del Comune di Catania, e la sua Film Commission, e della Città metropolitana.

Il cast annovera 50 attori e oltre 1000 tra figuranti, stuntman e comparse. La troupe fa leva su circa 70 professionisti del settore in gran parte nati o residenti in Sicilia.

Le premesse ci sono tutte, comunicano dalla produzione, per dare grande risalto a Catania e al suo territorio e, grazie alla sinergia con le istituzioni locali, porre le basi per ulteriori collaborazioni con al centro il capoluogo etneo.