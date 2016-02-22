AVVISO TRUFFA WEB
A cura di Redazione
22 febbraio 2016 12:40
In queste ore circola in rete una falsa offerta a nome mcdonald’s in cui vengono promessi buoni del valore di 50 euro dopo aver risposto ad un sondaggio e chiesto una condivisione su WhatsApp.
McDonald’s ricorda che tutte le offerte vengono diffuse solo tramite i canali ufficiali e promosse sul sito web www.mcdonalds.it .
Si tratta di un’iniziativa falsa…non partecipare.
Fonte: McDonald's