AVVISO AERONAUTICA MILITARE: DA DOMANI PRECIPITAZIONI INTENSE E TEMPORALI SULLA SICILIA SETTENTRIONALE

Allerta Meteo per precipitazioni persistenti ed abbondanti in 3 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 27 marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

“Persistono per la giornata di oggi, giovedì 27 marzo 2025, e per le successive 24/30 ore, precipitazioni persistenti ed abbondanti sull’Abruzzo.

Si prevedono inoltre per la giornata di domani, venerdì 28 marzo 2025, e per le successive 24/30 ore, precipitazioni persistenti ed abbondanti sulla Sicilia settentrionale e sulla Calabria meridionale e tirrenica.

Per ulteriori dettagli nello spazio e nel tempo si invita a porre attenzione alle previsioni ordinarie (fxiy68, fxiy69, fxiy70) ed alle successive previsioni di fenomeni intensi (fxiy65)“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti.

Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento