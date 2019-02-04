AVVISO DELL'A.M. DI “FENOMENI INTENSI” PER LE PROSSIME 30/36 ORE: FORTI TEMPORALI E VENTI DI BURRASCA
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 UTC di oggi 4 febbraio 2019 un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale.PERSIST...
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 UTC di oggi 4 febbraio 2019 un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale.
PERSISTONO:
- FORTI PRECIPITAZIONI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O
TEMPORALE SU CALABRIA E SICILIA PER LE PROSSIME 30/36 ORE, LOCALMENTE
ANCHE MOLTO FORTI FINO ALLA MATTINATA DI DOMANI SULL'AREA
CENTROMERIDIONALE DELLA CALABRIA IONICA;
- STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA
PER LE PROSSIME 9/12 ORE.
SI PREVEDONO DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI LUNEDI' 4 FEBBRAIO 2019 E
PER LE SUCCESSIVE 36/48 ORE:
- VENTI DI BURRASCA NORD ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE
SU CALABRIA E SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI
SETTENTRIONALE ED ORIENTALE DELL'ISOLA;
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI MARTEDI' 5 FEBBRAIO 2019 E PER
LE SUCCESSIVE 36:
- VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A
BURRASCA FORTE SULLA CAMPANIA, IN ESTENSIONE DALLA TARDA MATTINATA
ANCHE ALLA PUGLIA;
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO STRETTO DI SICILIA, IN
ESTENSIONE DA FINE GIORNATA AL MAR IONIO OCCIDENTALE.
Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi riportati nella presente pagina si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all'impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allertamento meteo idro.wp