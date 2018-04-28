Avviso della protezione civile per Domenica 29 Aprile: forte vento in Sicilia

Dal mattino di domani, domenica 29 aprile 2018, e per le successive 9-12 ore, si prevedono venti forti nord-orientali, con raffiche di burrasca, sulla sicilia, specie sul settore sud-orientale. possibili mareggiate lungo le coste esposte

ECCO IL BOLLETTINO COMPLETO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La saccatura di origine atlantica presente sulla penisola Iberica sta determinando un flusso di correnti umide sud-occidentali sulle nostre regioni di nord-ovest dove, dalla serata di oggi, si avranno le prime precipitazioni. Lo spostamento del minimo depressionario verso levante porterà, nella giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali sul Nord Italia, specie su Piemonte e Lombardia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 29 aprile, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, specie sui settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal mattino di domani si prevedono inoltre venti forti nord-orientali, con raffiche di burrasca sulla Sicilia, specie sul settore sud- orientale. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 29 aprile, allerta gialla su gran parte del Piemonte, su alcuni settori della Lombardia e dell’Umbria. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.