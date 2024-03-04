AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: CICLONE “FEDRA”: PER LE PROSSIME 20 ORE, VENTO FORTE OCCIDENTALE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA TIRRENICA"
Nuova Allerta Meteo per il “Ciclone Fedra“. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 4 marzo 2024.
Ecco di seguito il testo integrale.
A SEGUITO DEL TRANSITO DEL CICLONE DENOMINATO FEDRA PERSISTE:
- PER LE PROSSIME 12 ORE, VENTO FORTE DI MAESTRALE SULLA SARDEGNA CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE PROSSIME 20 ORE, VENTO FORTE OCCIDENTALE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA TIRRENICA, E IN SUCCESSIVA ESTENSIONE SERALE ALLA CALABRIA MERIDIONALE, MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE PROSSIME 12 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MAR E CANALE DI SARDEGNA, BASSO TIRRENO E STRETTO DI SICILIA.