AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: IN ARRIVO IL CICLONE “MONICA”: DAL POMERIGGIO DI OGGI VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA SICILIA
A cura di Redazione
09 marzo 2024 14:40
Allerta Meteo per il “Ciclone Monica“. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 9 marzo 2024.
Ecco di seguito il testo integrale.
“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 09/03/24 in considerazione dell’arrivo del ciclone denominato Monica si prevedono:
- dal pomeriggio di oggi, sabato 9 marzo 2024, e per le successive 30 ore venti forti meridionali con raffiche fino a burrasca forte sulla Sicilia, in estensione dalla sera anche alla Calabria; mareggiate lungo le coste esposte;
- dalle prime ore di domani, domenica 10 marzo 2024, e per le successive 18 ore precipitazioni diffuse e intense, a prevalente carattere di rovescio, su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia–Romagna occidentale, in estensione dal pomeriggio anche a Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
- dalle prime ore di domani, domenica 10 marzo 2024, e per le successive 18 ore nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali generalmente oltre 800/900 metri, localmente sui 500 metri sul Cuneese al primo mattino, su Alpi e Prealpi di Lombardia e Trentino-Alto Adige generalmente oltre 900/1000 metri;
- precipitazioni intense e abbondanti, a carattere di rovescio o temporale, per le successive 18/24 ore sulla Toscana;
- venti forti meridionali con raffiche: fino a burrasca forte sulla Puglia per le prossime 24 ore, fino a burrasca sulla Liguria per le successive 12 ore, su Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria e Toscana per le successive 18 ore, con particolare riferimento alle coste e alle aree appenniniche; mareggiate lungo le coste esposte“.