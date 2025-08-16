Avviso dell’Aeronautica Militare: in Sicilia temporali, grandinate e forti raffiche di vento fino a domenica
L’estate di Ferragosto si chiude con una nuova ondata di maltempo al Sud Italia. L’Aeronautica Militare ha infatti diramato un avviso di fenomeni intensi valido tra oggi, sabato 16 agosto, e domani, domenica 17 agosto 2025.
Le aree maggiormente interessate saranno i settori meridionali di Campania e Basilicata, dove già dalla giornata odierna sono attesi rovesci e temporali di forte intensità, accompagnati da attività elettrica frequente, raffiche di vento e possibili grandinate.
L’instabilità si sposterà poi verso le regioni più estreme del Sud, con particolare attenzione a Calabria e Sicilia, dove il maltempo persisterà anche nella giornata di domani.
La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e invita a limitare le attività all’aperto nelle ore interessate dai fenomeni più intensi. Particolare attenzione anche ai rischi idrogeologici legati a nubifragi localizzati, con possibili allagamenti nei centri urbani e criticità per la circolazione stradale.
Di seguito il comunicato integrale dell’Aeronautica Militare:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 16/08/25
FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12/18 ORE:
- PERSISTONO NELLA GIORNATA DI OGGI, SABATO 16 AGOSTO 2025, PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, ACCOMPAGNATE DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO:
- FINO ALLA SERATA DI OGGI SUI SETTORI MERIDIONALI DI CAMPANIA E BASILICATA;
- FINO ALLA SERATA DI DOMANI, DOMENICA 17 AGOSTO 2025, SU SICILIA E CALABRIA.