AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: “PERSISTONO PER LE PROSSIME 60 ORE, TEMPERATURE ELEVATE SULLA SICILIA”

30 luglio 2023 18:25
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 31 Luglio 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PERSISTONO TEMPERATURE ELEVATE CON PUNTE MASSIME SUPERIORI AI 38°C:
- PER LE PROSSIME 06/09 ORE SU PUGLIA, BASILICATA E SARDEGNA;
- PER LE PROSSIME 48/60 ORE SULLA SICILIA.