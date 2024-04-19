AVVISO METEO DELL'AERONAUTICA MILITARE: VENTO FORTE E MARE AGITATO IN SICILIA PER LE PROSSIME 12 ORE
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato oggi, 19 aprile 2024, alle ore 14, un avviso per “fenomeni intensi“. Ecco di seguito il testo integrale con tutti i dettagli. -PER LE PR...
A cura di Redazione
19 aprile 2024 15:04
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato oggi, 19 aprile 2024, alle ore 14, un avviso per “fenomeni intensi“.
Ecco di seguito il testo integrale con tutti i dettagli.
-PER LE PROSSIME 9-12 ORE VENTO FORTE, DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA O LOCALMENTE BURRASCA FORTE SU SICILIA E CALABRIA, CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
-PER LE PROSSIME 6-9 ORE STATO DEL MARE LOCALMENTE MOLTO AGITATO SU STRETTO DI SICILIA E JONIO MERIDIONALE.