AVVISO DI PROTEZIONE CIVILE

SCIAME SISMICO AREA ETNEA

In data odierna alle ore 10.37 il Dipartimento di Protezione Civile ha contattato il Funzionario della Protezione Civile del Comune di Paternò avvisando che era stato registrato uno sciame sismico nell'area. Come meglio si legge nelle note dell’Ufficio Telegrafico della Prefettura di Catania pervenuto alle ore 11.41 stamani alle ore 9:51 è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.0 localizzato a 1.6 km a O da M. Parmentelli, le tre località più vicine sono state in ordine Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, alle ore 10.44 di magnitudo 3.1 a 1.5 km a O di M. San Leo e alle 10.51 magnitudo 3.5 a 0.4 Km a E da M. Denza. L’Ufficio di Protezione Civile del Comune ha allertato il piantone dei Vigili Urbani che ha ricevuto uguale segnalazione da parte dei Carabinieri.

I Carabinieri e la Polizia Municipale si sono recati presso le scuole informando i direttori e/o presidi e verificare se il terremoto fosse stato percepito; è stato riscontrato che la popolazione scolastica non ha percepito lo stesso. Al piantone dei vigili urbani non sono arrivate segnalazioni da parte della cittadinanza correlate all’evento sismico, tale evento non è stato percepito dalla popolazione di Paternò.