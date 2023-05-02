AVVISO STRAORDINARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO METEO NELLE ZONE DEL CATANESE IONICO E MESSINESE

E' stato emesso pochi minuti fa un avviso straordinario della Protezione Civile Sicilia per rischio idrogeologico e idraulico , per la giornata di domani 03 Maggio 2023 nelle zone del Messinese tirren...

Visti i dissesti e le gravi criticità verificatisi nelle giornata odierna in numerosi comuni del Messinese (frane con interruzioni della viabilità, isolamento vaste aree, esondazioni); le attivazioni delle amministrazioni interessate con apertura di numerosi COC e l’attivazione del volontariato;

le previsioni che hanno comportato l’emanazione dell’Allerta Arancione per rischio meteo-idrogeologico e per rischio idraulico fino a domani;

si ricorda a tutti i soggetti in indirizzo e in particolare ai Comuni, alla Città Metropolitana, agli enti gestori della viabilità e della rete ferroviaria l’obbligo dell’attuazione delle procedure operative della fase operativa di PREALLARME che impongono, fra l’altro, di:

ATTIVARE o ALLERTARE i centri operativi e i presidi territoriali (si raccomanda apertura COC anche in modalità ristretta) e assicurarsi della reperibilità dei loro componenti;

ALLERTARE il volontariato ed eventualmente disporre il loro supporto alle strutture comunali per il presidio dei punti a rischio;

VERIFICARE la disponibilità di mezzi e di attrezzature, in particolare idrovore anche in dotazione al volontariato;

ATTIVARE monitoraggio dei punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate e in particolare di:

viabilità in corrispondenza degli attraversamenti;

corsi d´acqua e impluvi;

sottopassi;

zone esposte a forte vento e mareggiate;

anche attraverso presidi territoriali e, all’ OCCORRENZA, INIBIRE la fruizione dei beni;

PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE a tutto quanto particolarmente esposto a venti forti come cartelloni, insegne, tettoie leggere ad alberature;

INFORMARE la popolazione ed in particolare è opportuno e necessario, al fine di garantire l’incolumità delle persone, invitare la popolazione a:

a) limitare gli spostamenti, in particolare lungo le arterie che hanno subito dissesti e la cui percorrenza potrebbe mettere in pericolo l’incolumità delle persone;

b) non sostare in prossimità delle scarpate in quanto possono essere interessate da fenomeni franosi;

c) non attraversare i torrenti nei passaggi a guado o nelle passerelle

d) prestare attenzione nel transito dei ponti

MANTENERE contatti con sale operative regionali – SORIS (Dirigenti Locali, funzionari e NOPI del DRPC), VVF, 118 e Prefetture;

MONITORARE condizioni meteo locali;

ATTIVARE tutte le altre necessarie misure di mitigazione dei rischi previste nei propri Piani di protezione civile per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico e nei documenti regionali e nazionali.

La Sala Operativa della Regione Siciliana SORIS è operativa h24.

Si invitano altresì i Sindaci a:

attivare la Fase Operativa locale di ALLARME, nel caso di eventi in corso molti intensi, anche utilizzando la piattaforma GECoS;

riscontrare la ricezione del presente Comunicato straordinario;

comunicare alla SORIS nominativi del responsabile comunale PC e del Comandante Polizia Locale ove non già provveduto.

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 03 Maggio 2023

Ecco di seguito il bollettino:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 02/05/23

NELLA GIORNATA DI OGGI, MARTEDI’ 2 MAGGIO 2023, PERSISTONO:

PER LE PROSSIME 12/18 ORE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI, ANCHE A

CARATTERE DI ROVESCIO, SULL’EMILIA-ROMAGNA;

CARATTERE DI ROVESCIO, SULL’EMILIA-ROMAGNA; PER LE PROSSIME 18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A

PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA;

PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA; PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A

PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SICILIA

CENTRORIENTALE.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’

ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.