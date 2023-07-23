AVVISTATO UN "UFO" NEL CIELO DELL’AEROPORTO DI GENOVA: LO RIVELA IL CENTRO UFOLOGICO MEDITERRANEO

Un 'ovni', un oggetto volante non identificato è stato fotografato da alcuni testimoni nel cielo dell'aeroporto di Genova.Lo comunica il Centro ufologico mediterraneo che ha fornito alcune immagini de...

Un 'ovni', un oggetto volante non identificato è stato fotografato da alcuni testimoni nel cielo dell'aeroporto di Genova.

Lo comunica il Centro ufologico mediterraneo che ha fornito alcune immagini del presunto Ufo.

L'avvistamento è avvenuto all'aeroporto Cristoforo Colombo nella serata del 26 giugno 2023 proprio mentre un aereo decollava dalla pista.

Del caso, si legge nella nota del Cufom "si parlerà nei prossimi convegni di Napoli del 9 settembre, di Brescia del 23 settembre e di Fragneto Monforte il 15 ottobre 2023".

"Quando il velivolo era appena decollato, nel video girato dal testimone, è comparso un oggetto volante non identificato con tanto di scia che ha attraversato il campo visivo in pochissimi decimi di secondo. L'oggetto, di forma discoidale affusolata, ha lasciato una scia dietro di sé e, a un'analisi più approfondita, mostra una forma assimilabile a quella dei classici dischi volanti. L'oggetto - prosegue la nota -, sembrava volare a una quota di un centinaio di metri, forse era lungo qualche metro e lasciava una scia dietro di sé. Patricio G. , il testimone, infatti, si è accorto dell'oggetto volante solo dopo aver guardato il video, quando era tornato a casa insieme alla sua famiglia".

Secondo Angelo Carannante, il presidente del Centro ufologico mediterraneo, "tutti i tentativi di trovare una soluzione alternativa sono risultati vani, considerando anche l'eventualità di riflessi, volatili, velivoli costruiti dall'uomo, difetti del cellulare, fenomeni naturali e quant'altro".