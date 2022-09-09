AVVOCATO FERITO IN CASA DURANTE UNA RAPINA IN CASA A FRANCHETTO (Castel Di Iudica) , MUORE IN OSPEDALE DOPO QUATTRO GIORNI

E' morto nell'ospedale San Marco di Catania un avvocato di 83 anni, Salvatore Laudani, che era stato trovato gravemente ferito con un colpo alla testa la mattina del 5 settembre scorso nella sua abita...

E' morto nell'ospedale San Marco di Catania un avvocato di 83 anni, Salvatore Laudani, che era stato trovato gravemente ferito con un colpo alla testa la mattina del 5 settembre scorso nella sua abitazione di Castel di Iudica.

Secondo le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Caltagirone, l'uomo sarebbe stato vittima di una rapina la sera avvenuta prima.

Il legale a causa della gravità della ferita era stato ricoverato al San Marco di Catania, dove oggi i medici ne hanno accertato la morte cerebrale.

L'uomo abitava da solo nella sua abitazione di contrada Franchetto, un borgo di Castel di Iudica dove vivono poco meno di ottanta di persone. "Tutte molto scosse dalla vicenda", commenta il sindaco, Ruggero Strano, che non conosceva il legale, e dicendosi "addolorato per la sconvolgente notizia".

L'avvocato Laudani è stato trovato ferito la mattina di lunedì 5 settembre. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma che hanno trovato l'abitazione messa a soqquadro. Per i carabinieri della compagnia di Palagonia e del reparto operativo del comando provinciale di Catania, che indagano, il delitto è da inquadrare in una rapina avvenuta la notte precedente quando uno o più banditi sarebbero entrati in azione per rubare nella casa dell'anziano legale.

Non è stato chiarito, invece, se a procurare la ferita alla testa all'uomo sia stato contundente o se sia stata causata da una violenta caduta, magari durante una colluttazione. A chiarire la dinamica e le cause del decesso sarà l'autopsia che sarà disposta dalla Procura di Caltagirone, titolare dell'inchiesta.