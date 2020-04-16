95047

AZIENDA AGRICOLA DONA 500 LITRI DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ALLA CARITAS DI PATERNÒ

Un gesto davvero lodevole quello di un azienda di Ragalna ha deciso di fare in collaborazione con la Caritas.“Oggi sono stati omaggiati circa 500  litri di olio extravergine di oliva di Nocellara dell...

A cura di Redazione Redazione
16 aprile 2020 13:35
AZIENDA AGRICOLA DONA 500 LITRI DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ALLA CARITAS DI PATERNÒ -
News
Condividi

Un gesto davvero lodevole quello di un azienda di Ragalna ha deciso di fare in collaborazione con la Caritas.

“Oggi sono stati omaggiati circa 500  litri di olio extravergine di oliva di Nocellara dell’Etna alla Caritas di Paternò,  per regalare un sorriso di dolcezza in tutte le case delle persona in difficoltà in questo drammatico momento storico, sociale ed economico.

Le bottiglie sono stati etichettati con il logo dell'arcobaleno e lo slogan #andràtuttobene

Le bottiglie saranno distribuite a varie parrocchie cittadine e alla mensa sociale della bisaccia del pellegrino, oltre alla parrocchia S.Barbara di Ragalna.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047