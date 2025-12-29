Babbo Natale resta ancora due giorni a Paternò: appuntamento oggi e domani in Piazza Indipendenza, in programma anche la tombola
La magia del Natale continua a Paternò.
Babbo Natale ha deciso di prolungare la sua permanenza per altri due giorni, dando appuntamento a bambini, famiglie e cittadini lunedì 29 e martedì 30 dicembre presso la sua suggestiva casa allestita nella sede in Piazza Indipendenza.
Prima di fare ritorno al Polo Nord, il personaggio più amato del Natale invita grandi e piccoli a vivere un momento speciale di condivisione, tra sorrisi, giochi e un’atmosfera calda e accogliente, pensata per far sognare tutta la famiglia.
Durante le due giornate non mancheranno occasioni di allegria e divertimento, tra cui il classico gioco della tombola, un appuntamento molto atteso che rappresenta un momento di convivialità e tradizione, capace di unire generazioni diverse nel segno dello spirito natalizio.
Un invito sentito che Babbo Natale rivolge a tutta la cittadinanza: salutarsi, scambiarsi un sorriso e darsi un affettuoso arrivederci, portando con sé la magia e il calore del Natale anche oltre le festività.
Appuntamento quindi per lunedì 29 e martedì 30 dicembre in Piazza Indipendenza, per vivere gli ultimi due giorni della Casa di Babbo Natale a Paternò e partecipare alle attività organizzate.
Un’occasione da non perdere per regalare ai bambini — e non solo — un ricordo speciale prima della fine delle feste.
