BACI PERUGINA IN DIALETTO: I CIOCCOLATINI ORA PARLANO ANCHE SICILIANO

"Ogni lassata è pessa ". I Baci Perugina parlano (anche) Siciliano. Sono 9 i dialetti scelti da nord a sud per lanciare la prima edizione della Special Edition “Parla come… Baci”. Al centro delle frasi scritte sui cartigli l’amore, l’amicizia, la famiglia, il lavoro e così via. E così ecco spuntare frasi dal sapore decisamente meneghino.

Baci Perugina ha selezionato 100 tra detti e proverbi popolari di 9 dialetti diversi: pugliese, genovese, milanese, romano, veneto, siciliano, piemontese, napoletano e perugino. Ogni cartiglio contiene un proverbio diverso in dialetto con la traduzione in italiano, su ogni singolo incarto del cioccolatino invece vi è incisa la traduzione di “bacio” nei dialetti scelti.

Come dimostrato da uno studio condotto da Baci Perugina, tra i millennials la curiosità di scoprire i dialetti è molto forte: desiderio di creare un legame forte con la propria famiglia (67%), volontà di conoscere la storia di determinati termini ed espressioni (59%) o possibilità di arricchire il proprio parlato con espressioni colloquiali (52%). Sono queste alcune delle ragioni per le quali 6 giovani su 10 utilizzano il dialetto e sono incuriositi dalla possibilità di impararlo