BAGHERIA, ABBANDONA CUCCIOLI IN UNA SCATOLA: IDENTIFICATO E MULTATO GRAZIE ALLE TELECAMERE

Due cuccioli sono stati abbandonati in una scatola e sono stati salvati da un cittadino a Bagheria (Palermo).

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile identificare e sanzionare l'uomo responsabile dell'abbandono.

"Ringraziamo il cittadino che ha mostrato un grande senso civico - dice l'assessore comunale ai Diritti degli animali, Giuseppe Tripoli, che ha assicurato che i cuccioli verranno microchippati e sterilizzati gratuitamente per coloro che li hanno adottati -.

Invitiamo tutti a seguire il suo esempio, segnalando ogni caso di maltrattamento o abbandono".

I cuccioli, grazie ai vari appelli sui social, dopo il ritrovamento sono già stati adottati. Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ha condannato l'abbandono degli animali e ha annunciato l'imminente organizzazione della consueta giornata della benedizione degli animali.