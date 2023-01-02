BAGHERIA, MAESTRA ELEMENTARE STRONGOLATA DALLA FIGLIA DI 17 ANNI CHE CONFESSA L'OMICIDIO

Sarebbe stata strangolata dalla figlia 17enne una donna di 55 anni, maestra elementare, trovata morta nella sua abitazione a Bagheria, nel Palermitano.La minorenne è in stato di fermo per omicidio vol...

Sarebbe stata strangolata dalla figlia 17enne una donna di 55 anni, maestra elementare, trovata morta nella sua abitazione a Bagheria, nel Palermitano.

La minorenne è in stato di fermo per omicidio volontario.

Il provvedimento è stato emesso dalla procuratrice per i minorenni, Claudia Caramanna, al termine del lungo interrogatorio. La 17enne ha confessato il delitto. Secondo quanto emerso dalle indagini, da tempo fra madre e figlia c'erano continui litigi.

La lite tra la maestra elementare e la figlia minorenne sarebbe scoppiata alle tre della notte scorsa. E' stata la diciassettenne, stamattina intorno alle 8, a lanciare l'allarme.

La donna insegnava in una scuola elementare in provincia di Palermo. Secondo quanto si è appreso, la ragazza in un primo momento avrebbe parlato ai soccorritori di suicidio. Ma la sua ricostruzione dei fatti è crollata durante l'interrogatorio davanti alla procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna. Secondo una prima ipotesi investigativa, la donna sarebbe stata strangolata.