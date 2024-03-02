95047

BAGHERIA, UNA TRENTOTTENNE INCINTA E LA MADRE AGGREDITE DA UN PITBULL DURANTE UNA LITE CON LA VICINA

Una madre di 68 anni e la figlia di 38 anni sono state aggredite da un pit bull durante una lite condominiale. Le due donne erano andate dalla vicina di casa per discutere di una questione, ma è nata...

A cura di Redazione Redazione
02 marzo 2024 08:17
Una madre di 68 anni e la figlia di 38 anni sono state aggredite da un pit bull durante una lite condominiale.

Le due donne erano andate dalla vicina di casa per discutere di una questione, ma è nata una furiosa lite. Forse le urla tra le donne hanno scatenato la reazione del cane che ha aggredito mamma e figlia. La donna incinta è stata ferita gravemente alla mandibola. La madre ha ferite nel corpo.

Le due donne sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale. Per la madre la prognosi è di 20 giorni. Più gravi le condizioni della figlia che rischia di perdere il bambino.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Bagheria, che stanno accertando le responsabilità di quanto accaduto.

