“BALLANDO CON LE STELLE 2022”: I VINCITORI SONO LUISELLA COSTAMAGNA E PASQUALE LA ROCCA

E’ calato il sipario sulla diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle 2022 che ha incoronato il suo vincitore. In una sfida a tre a trionfare è stata la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che ha avuto la meglio sul secondo classificato Alessandro Egger e terza classificata Ema Stokholma. Una lunga finale quella di Ballando che ha visto scontrarsi le sei coppie finaliste:

Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi con Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko con Giada Lini, Alex Di Giorgio con Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Tutti i finalisti si sono esibiti sottoponendosi al giudizio della giuria e del pubblico da casa per poi sfidarsi in uno scontro diretto che ha visto arrivare alla fase finale Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alessandro Egger e Tove Villfor e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Polemiche a parte, la gara è proseguita con l’ultima sfida, l’atto finale tra le coppie: Alessandro Egger e Tove Villfor contro Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Alla fine a spuntarla è stata la coppia di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con il 57%.

Ecco la classifica finale della finale di Ballando con le Stelle 2022:

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Alessandro Egger e Tove Villfor

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Rosanna Banfi con Simone Casula

Iva Zanicchi e Samuel Peron