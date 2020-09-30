BALOTELLI E ALESSIA MESSINA STORIA GIA’ FINITA, SCREZI SUI SOCIAL

E’ durata circa un mese la probabile love story tra Mario Balotelli e Alessia Messina, ma la cosa peggiore, sono gli screzi e le frecciatine che i due si sono scambiate sui social, dopo la fine. La co...

E’ durata circa un mese la probabile love story tra Mario Balotelli e Alessia Messina, ma la cosa peggiore, sono gli screzi e le frecciatine che i due si sono scambiate sui social, dopo la fine. La coppia, avvistata in Sicilia prima a Piazza Armerina, dove alessia vive e poi anche a Taormina, ha avuto uno scambio di opinioni mediante social, con Balotelli che ha iniziato. “Essere single non è una colpa. Essere fidanzati neanche – ha scritto Mario – Ma conoscere una persona che dice di essere A quando, in fondo, è B lo è. Perché bisogna dare il proprio tempo a chi davvero lo merita e lo valorizza. In questo caso la colpa non è loro, ma nostra”. “’Le persone diventano cieche davanti ai propri errori, ma mai muti per gli errori degli altri’. Discutere, confrontare, dialogare, affrontare i problemi, ammettere colpe, non condannare. Questo vuol dire maturità. Ricomincio da me”, la replica di Alessia. Ma non è finita qui, infatti subito dopo Mario, dopo aver postato una foto con un'altra ragazza in casa, dichiarava che era single da tre anni, e che avrebbe continuato ad esserlo, e che certe cose venivano dette forse per pubblicità o gossip. A questo punto Alessia, ha postato le foto della chat privata con il calciatore in cui vi era scritto: “Tu vedrai il vero Mario, Alessia. Tu sei tutto ciò che voglio nella mia vita e in futuro. Capito Alessia?”, scriveva il calciatore. “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata. Di una popolarità così non ne ho bisogno”, l’ultima dichiarazione di Alessia, che ha seccamente respinto le accuse di essere in cerca di popolarità.

FOTO DAGOSPIA.IT