BALZO DEI POSITIVI A PATERNÒ, PIÙ 394 IN CINQUE GIORNI

Balzo dei positivi in città.Peggiorano i dati relativi al Covid-19 in città, in aumento  il numero dei positivi al COVID a Paternò controtendenza con i dati nazionali.848 è il dato ufficiale aggiornat...

31 gennaio 2022 20:11
Cronaca
Balzo dei positivi in città.

Peggiorano i dati relativi al Covid-19 in città, in aumento  il numero dei positivi al COVID a Paternò controtendenza con i dati nazionali.

848 è il dato ufficiale aggiornato ad oggi. L'ultimo aggiornamento risaliva al 26 gennaio e i positivi erano 394 , quindi la curva dei contagi ha subito un notevole balzo, tanti casi si sono registrati nel primo e secondo circolo che stanno proseguendo le lezioni mediante la Didattica a Distanza

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Migliora invece  il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende  a 451  quindi 42 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI AGGIORNATI AL 31/01/2022
POSITIVI   848  soggetti attualmente positivi (+394 rispetto al  26 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 451   (-42rispetto al  24 Gennaio 2022)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 31/01/2022 ORE 17:45

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 848. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 451. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

