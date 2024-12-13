BAMBINA DI 5 ANNI TRASFERITA D’URGENZA A ROMA CON UN VOLO MILITARE DA SIGONELLA

Nella serata di ieri si è concluso con successo il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di 5 anni dall’aeroporto militare di Sigonella (CT) a quello di Roma-Ciampino, effettuato con un velivol...

Nella serata di ieri si è concluso con successo il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di 5 anni dall’aeroporto militare di Sigonella (CT) a quello di Roma-Ciampino, effettuato con un velivolo da trasporto C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa.

La piccola paziente necessitava di essere trasferita rapidamente dal Centro Cardiologico Pediatrico Mediterraneo (CCPM) di Taormina (ME) all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per urgenti cure mediche.

Lo speciale volo sanitario è stato attivato su richiesta della Prefettura di Messina alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato la 46^ Brigata Aerea di Pisa, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni.

L’equipaggio d’allarme della 46^ Brigata Aerea è quindi decollato dalla base dell’Aeronautica Militare di Pisa e si è diretto presso l’aeroporto militare di Sigonella (CT), sede del Comando Aeroporto e del 41° Stormo. Una volta arrivati nella base militare siciliana, la piccola paziente è stata caricata a bordo del C-130J con una barella accompagnata da una equipe medica e dalla mamma. Dopo poco più di un’ora di volo il C-130J è atterrato presso lo scalo romano di Roma-Ciampino dove un’ambulanza del Bambino Gesù era pronta ad attenderla per il successivo trasferimento presso lo scalo romano.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese.