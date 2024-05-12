BAMBINA DI NOVE ANNI SI PERDE DURANTE LA "CORRI CATANIA": RITROVATA DAI CARABINIERI

Dieci minuti di panico per una giovane coppia di genitori del posto che, in via Etnea, durante la manifestazione “Corri Catania”, hanno perso tra la confusione la loro figlioletta di 9 anni. Immediato...

Immediato l'intervento dei motociclisti dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania che, già nelle vicinanze per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno subito iniziato le ricerche della bimba, trovandola in via Pacini.

Solo 10 minuti il tempo trascorso tra la segnalazione e il ritrovamento della bambina grazie anche all’intervento di alcune persone che, vedendo la bambina da sola e spaesata, hanno avvisato il 112.

Raggiunta la piccola, è stata proprio lei a dare in numero di telefono del papà che, contattato, ha raggiunto i carabinieri.

Non sono mancati gli abbracci e le rappresenstazioni di riconoscenza nei confronti dell'equipaggio dell’Arma e delle persone che hanno contribuito al ritrovamento della figlia.