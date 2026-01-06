Bambini pompieri per un giorno: successo e grande partecipazione in Piazza Università

Si è svolta ieri con grande partecipazione ed entusiasmo la manifestazione “Un giorno da pompieri”, tenutasi nella mattinata di domenica presso Piazza Università, e dedicata ai bambini e alle loro fa...

Si è svolta ieri con grande partecipazione ed entusiasmo la manifestazione “Un giorno da pompieri”, tenutasi nella mattinata di domenica presso Piazza Università, e dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

Numerosi piccoli partecipanti hanno avuto l’opportunità di vivere da vicino il mondo dei Vigili del Fuoco, prendendo parte a giochi, percorsi didattici e attività pratiche pensate per avvicinarli, in modo semplice e divertente, ai valori del soccorso, della prevenzione e della sicurezza.

Particolare interesse ha suscitato la struttura interattiva “La casa degli errori”, che ha permesso a bambini e adulti di conoscere i principali comportamenti scorretti che possono causare incendi in ambito domestico, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione nella vita quotidiana.

La giornata si è svolta in un clima di festa, curiosità e partecipazione, confermando quanto sia fondamentale promuovere iniziative educative rivolte ai più giovani e alle famiglie, per costruire una cultura della sicurezza condivisa.