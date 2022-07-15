BAMBINO MORTO A SHARM, DUBBI SULLE CAUSE DEL DECESSO DI ANDREA: LA PROCURA SENTIRÀ I GENITORI

Potrebbe non essere stata un'intossicazione alimentare a uccidere Andrea Mirabile, il bimbo di 7 anni morto il 2 luglio a Sharm el Sheikh dove era in vacanza con i genitori, Rosalia Manosperti e Anton...

Potrebbe non essere stata un'intossicazione alimentare a uccidere Andrea Mirabile, il bimbo di 7 anni morto il 2 luglio a Sharm el Sheikh dove era in vacanza con i genitori, Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile.

Ad alimentare i dubbi dei magistrati palermitani, che indagano sulla vicenda, sono il fatto che nessuno nel resort in cui la famiglia alloggiava e dice di aver mangiato si è sentito male e la diagnosi fatta al padre del bambino, finito in Rianimazione, dai medici palermitani. I sanitari infatti parlano di possibile intossicazione da contato o ambientale.

Anche per questo i Pm hanno deciso di ascoltare i genitori del bimbo.