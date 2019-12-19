BANCA BASE, BANCAROTTA FRAUDOLENTA: 2 ARRESTI E 18 INDAGATI

Il presidente del Cda e il direttore generale di Banca Base, Piero Bottino, di 63 anni, e Gaetano Sannolo, di 47, sono stati arrestati, e posti ai domiciliari, da militari della guardia di finanza di...

A cura di Redazione 19 dicembre 2019 07:48

Condividi