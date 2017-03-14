Banche, arriva il conto corrente "obbligatorio". Per i poveri è gratis

Il Consiglio dei Ministri ha approvato una norma che recepisce una direttiva dell’Unione Europea in base alla quale tutte le banche italiane dovranno avere un conto corrente baseQuest’ultimo permetter...

Il Consiglio dei Ministri ha approvato una norma che recepisce una direttiva dell’Unione Europea in base alla quale tutte le banche italiane dovranno avere un conto corrente base

Quest’ultimo permetterà di effettuare operazioni semplici, come disporre pagamenti e ricevere un bonifico.

Avrà inoltre un canone “ragionevole” e dovrà prevedere il bancomat. Non potrà essere utilizzato per operazioni di gestione del risparmio

Per i più poveri questo conto corrente base sarà gratuito: in questi casi lo Stato rinuncerà ai bolli. Ad identificare coloro che potranno avere questo conto in forma gratuita sarà il Ministero dell’Economia, ma a tal proposito ha già firmato una convenzione con Abi, Poste e Banca d’Italia.

Secondo l convenzione tra Bankitalia, Abi e Poste italiane a non pagare sarà chi ha un Isee sotto gli 8.000 euro e sotto i 18.000 euro per i pensionati.