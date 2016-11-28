Banche e usura: se ne è parlato sabato scorso
L’iniziativa del Movimento consumatori utenti e dell’Associazione nazionale avvocati cristiani
95047.it ”Usura Bancaria – diritti del cittadino”: questo il tema che è stato discusso sabato scorso presso i locali della Biblioteca comunale di Paternò allestito dall'associazione Movimento Consumatori Utenti unitamente all'Associazione Nazionale Avvocati Cristiani e il Comune di Paternò. Convegno che ha visto una partecipazione ampia e qualificata di professionisti e cittadini .
Dopo un'ampia premessa dell’agronomo e consigliere comunale Salvatore Fallica e dell'assessore ai servizi sociali Salvatore Galatà, il Presidente dell'Associazione Movimento Consumatori Utenti, Nunzio Mio, ha relazionato sulla necessità di mettere a conoscenza dei loro diritti i cittadini. Il responsabile nazionale analisi finanziarie, del Movimento Consumatori Utenti, Roberto Venuto ha tracciato gli elementi finanziari che contraddistinguono l'usura
bancaria.