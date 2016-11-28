Banche e usura: se ne è parlato sabato scorso

L’iniziativa del Movimento consumatori utenti e dell’Associazione nazionale avvocati cristiani

95047.it ”Usura Bancaria – diritti del cittadino”: questo il tema che è stato discusso sabato scorso presso i locali della Biblioteca comunale di Paternò allestito dall'associazione Movimento Consumatori Utenti unitamente all'Associazione Nazionale Avvocati Cristiani e il Comune di Paternò. Convegno che ha visto una partecipazione ampia e qualificata di professionisti e cittadini .

Dopo un'ampia premessa dell’agronomo e consigliere comunale Salvatore Fallica e dell'assessore ai servizi sociali Salvatore Galatà, il Presidente dell'Associazione Movimento Consumatori Utenti, Nunzio Mio, ha relazionato sulla necessità di mettere a conoscenza dei loro diritti i cittadini. Il responsabile nazionale analisi finanziarie, del Movimento Consumatori Utenti, Roberto Venuto ha tracciato gli elementi finanziari che contraddistinguono l'usura

bancaria.



img-20161128-wa0015

In ultimo, l’intervento sull’aspetto giuridico del legale cassazionista Nunzio Andrea Russo, presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Avvocati Cristiani. Il presidente Nunzio Mio ha concluso comunicando ai presenti che sempre più il Movimento Consumatori Utenti si occuperà della difesa dei diritti dei cittadini e per questo la sede a Paternò in via Garibaldi 76/a resterà aperta per ben tre giorni la settimana: lunedi e venerdi dalle 16 alle 19 ed il mercoledi dalle 10 alle 13.