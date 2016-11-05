Ecco il Bando per l'assegnazione degli alloggi popolari

Il resoconto della conferenza stampa tenutasi all'ex Palazzo Alessi

95047.it Si è svolta all’ex Palazzo Alessi, la conferenza stampa di presentazione relativa alla pubblicazione del bando degli alloggi popolari di risulta e alla ripresa delle attività della cooperativa "Annodamenti", convenzionata con il Comune, per il sostegno ai bambini autistici e alle loro famiglie. Per quanto concerne il bando delle case popolari l’assessore Salvatore Galatá e il sindaco Mauro Mangano con l’ausilio dell’architetto Galea e del geometra Gennaro in rappresentanza dell’apposito ufficio, hanno ulteriormente chiarito termini e condizioni per la presentazione delle domande che si potranno effettuare sino al 30 dicembre prossimo al protocollo generale del Comune.

È stato ribadito inoltre come “questo momento segni una svolta storica dopo 30 anni di assenza di aggiornamento della graduatoria e che tale sforzo servirà a rimettere ordine in un settore delicatissimo e a svolgere un'opera di giustizia sociale”. Nel momento in cui la graduatoria verrà redatta, man mano che si renderanno disponibili alloggi popolari già esistenti, sarà indicato il nominativo del soggetto assegnatario per evitare abusive occupazioni. Per quanto concerne la cooperativa "Annodamenti" la psicologa Sandra Lombardo ha ribadito come presso la sede ubicata a Casa Coniglio si fornirà sostegno e consulenza ai bambini autistici e alle loro famiglie. Inoltre la professionista ha sottolineato la disponibilità ad essere di supporto nella formazione anche per figure assistenti alla comunicazione operanti nelle scuole.