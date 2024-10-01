BARBAGALLO (PD): “A PATERNÒ COMUNE A RISCHIO INFILTRAZIONE MAFIOSA, PIANTEDOSI DISPONGA ISPEZIONE”

“Per quali ragioni a oggi, nonostante i gravi fatti che riguardano l’amministrazione comunale di Paternò, il ministro degli Interni non ha ancora provveduto a disporre un accesso ispettivo per verific...

“Per quali ragioni a oggi, nonostante i gravi fatti che riguardano l’amministrazione comunale di Paternò, il ministro degli Interni non ha ancora provveduto a disporre un accesso ispettivo per verificare o meno eventuali infiltrazioni mafiose?”.

Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia e segretario della commissione nazionale Antimafia, Anthony Barbagallo, che ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Si tratta di fatti avvenuti prima dell’estate per i quali avevamo già chiesto l’invio di una commissione prefettizia. Una richiesta che – prosegue – diventa ancora più urgente alla luce del provvedimento del Riesame che ha accolto la richiesta della Procura etnea, che ha chiesto provvedimenti restrittivi nei confronti del sindaco, di un assessore e di un terzo indagato, pur disponendo la sospensione del provvedimento. Non è più possibile tergiversare di fronte a fatti così gravi, come il rischio di infiltrazioni mafiose. E’ giusto che – conclude – sia una commissione prefettizia, nominata dal ministro, a effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti necessari”.