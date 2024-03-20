BARBAGALLO (PD): “SU BARACCOPOLI PATERNÒ RESTA ALLARMANTE SITUAZIONE IGIENICO SANITARIA”

“Il tema dell’accoglienza resta ai margini del governo Meloni. Anzi è assolutamente inadeguata la strategia nei confronti dei migranti. Ne è la prova il caso della baraccopoli di Paternò e dei lavorat...

“Il tema dell’accoglienza resta ai margini del governo Meloni. Anzi è assolutamente inadeguata la strategia nei confronti dei migranti.

Ne è la prova il caso della baraccopoli di Paternò e dei lavoratori del settore agricolo in essa ospitati in condizioni igienico sanitarie allarmanti. A nulla è servita fino ad ora una interrogazione che il PD ha presentato simultaneamente sia alla Camera sia al Senato a cui il Governo non ha ancora fornito una risposta”.

Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, a proposito dell’emergenza “Ciappe Bianche” a Paternò su cui ieri si è svolta una riunione straordinaria del consiglio comunale di Paternò.

“Quella dell’accoglienza e dell’integrazione è e resta – conclude – una battaglia su cui il Partito Democratico non intende fare alcun passo indietro”.