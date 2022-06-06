BARCA AFFONDA A VACCARIZZO, MILITARE DELLA GUARDIA COSTIERA FUORI SERVIZIO SALVA TRE BAMBINI E UN UOMO
Un soccorritore in servizio alla base elicotteri della Guardia Costiera di Catania, libero dal servizio, è intervenuto a Vaccarizzo per salvare tre bambini e un adulto in difficoltà per l’affondamento, a poche centinaia di metri dalla costa, di un piccolo natante su cui si trovavano.
Il militare, lasciata la famiglia sulla battigia, dopo aver dato istruzioni di chiamare il numero di emergenza in mare 1530, si è tuffato in acqua raggiungendo a nuoto l’adulto, in serie difficoltà, con aggrappati due bambini, di sette e nove anni.
Mentre recuperava una bambina di 7 anni, nei pressi dello scafo semi sommerso, il militare si è accorto della presenza di un uomo privo di coscienza che galleggiava a pochi centimetri dalla superficie: tenendo la piccola ben salda in braccio precedeva a recuperare l’uomo iniziando le manovre di rianimazione sino all’arrivo di un pattino di salvataggio, di un locale stabilimento balneare, che lo portava a riva.
Tutte salve le persone recuperate.