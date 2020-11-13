BARCELLONA P.G.: VENDITA ABUSIVA DI VEICOLI, MULTE PER OLTRE 11.000 EURO DELLA POLSTRADA

Specifici controlli amministrativi ad aziende di compravendita auto usate sono stati effettuati dal Distaccamento di Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto nei giorni scorsi. Nel corso dei sudd...

Specifici controlli amministrativi ad aziende di compravendita auto usate sono stati effettuati dal Distaccamento di Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto nei giorni scorsi. Nel corso dei suddetti controlli, i poliziotti constatavano che il titolare di una ditta munita di licenza di solo acquisto e vendita on-line di auto e moto, esercitava la vendita dei veicoli abusivamente. L’attività sita nel centro di Barcellona Pozzo di Gotto che avrebbe dovuto essere esercitata on line era, invece, dotata di insegne e di piazzale espositivo ove stazionavano circa 30 mezzi, con annessi i locali, realizzati con una struttura prefabbricata, dove veniva esercitata la vendita. Inoltre, la sede legale della società è risultata censita in luogo diverso da quanto rilevato e da quanto risultante agli atti. Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e le normative correlate all’attività di commercio prevedono che chi effettua rivendita di auto debba munirsi di licenza, debba dare comunicazione del luogo ove viene effettuata e tenere un registro nonché altri adempimenti che, all’atto del controllo, non venivano rispettati. Al termine del controllo e dei successivi accertamenti, sono state elevate sanzioni amministrative per più di 11.000 euro.