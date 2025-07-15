Barcellona Pozzo di Gotto, tragico incidente nella notte: muoiono due ragazzi di 17 anni
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Una tragedia ha sconvolto la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto nelle ore notturne. Un gravissimo incidente stradale si è verificato all’incrocio tra Via Kennedy e...
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Una tragedia ha sconvolto la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto nelle ore notturne.
Un gravissimo incidente stradale si è verificato all’incrocio tra Via Kennedy e Via San Vito, nei pressi del distributore Esso. Un ciclomotore, con a bordo due ragazzi di soli 17 anni, si è scontrato violentemente con un’automobile per cause ancora in corso di accertamento.
L’impatto è stato devastante: i due giovani, entrambi a bordo del mezzo a due ruote, sono deceduti sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale medico giunto tempestivamente sul posto. La violenza dello scontro non ha lasciato loro scampo.
Secondo una prima ricostruzione, dopo aver travolto il ciclomotore, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo, compiendo un testa coda e andando successivamente a impattare con la parte posteriore contro un albero sul marciapiede.
Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.
Al momento non si esclude alcuna ipotesi, mentre la comunità locale è sotto shock per la perdita di due giovani vite spezzate troppo presto.
Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.