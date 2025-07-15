Barcellona Pozzo di Gotto, tragico incidente nella notte: muoiono due ragazzi di 17 anni

Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Una tragedia ha sconvolto la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto nelle ore notturne. Un gravissimo incidente stradale si è verificato all’incrocio tra Via Kennedy e...

A cura di Redazione 15 luglio 2025 08:34

