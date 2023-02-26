BARCONE SI SPEZZA IN MARE DAVANTI ALLE COSTE DI CROTONE: BILANCIO PROVVISORIO 40 MORTI, SI CERCANO I DISPERSI. TRA LE VITTIME MOLTI BAMBINI
Almeno 40 migranti sono morti in seguito al naufragio di un barcone davanti alle coste di Cutro (Crotone). Diversi cadaveri sono stati trovati sulla spiaggia in località Steccato, mentre altri sono st...
A cura di Redazione
26 febbraio 2023 09:37
Almeno 40 migranti sono morti in seguito al naufragio di un barcone davanti alle coste di Cutro (Crotone).
Diversi cadaveri sono stati trovati sulla spiaggia in località Steccato, mentre altri sono stati recuperati in mare.
I dispersi sarebbero almeno 30.
L'imbarcazione, molto carica, non avrebbe retto al mare agitato.
Sul posto sono giunti polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera, vigili del fuoco oltre al personale del 118 e della Croce rossa
BARCONE SI SPEZZA IN MARE DAVANTI ALLE COSTE DI CROTONE: BILANCIO PROVVISORIO 40 MORTI, SI CERCANO I DISPERSI. TRA LE VITTIME MOLTI BAMBINI