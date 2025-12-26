Bari, auto trasformata in albero di Natale: fermata dalla Polizia Stradale, multa e stop alla circolazione

Un’auto trasformata in un vero e proprio albero di Natale su quattro ruote è stata fermata dalla Polizia Stradale durante i controlli sulle strade cittadine e sulla tangenziale di Bari.Il veicolo, una...

Un’auto trasformata in un vero e proprio albero di Natale su quattro ruote è stata fermata dalla Polizia Stradale durante i controlli sulle strade cittadine e sulla tangenziale di Bari.

Il veicolo, una Mercedes GLC, era interamente ricoperto di luci LED multicolore, installate dal proprietario per un allestimento a tema natalizio. Una scelta scenografica che aveva attirato curiosità e visualizzazioni anche sui social network, ma che ha acceso l’attenzione delle forze dell’ordine.

Secondo quanto accertato dagli agenti, le luci costituivano un potenziale pericolo per la sicurezza stradale, in quanto potevano disturbare la visibilità degli altri automobilisti e generare confusione con la segnaletica stradale e semaforica.

Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso che le modifiche apportate al veicolo erano state realizzate senza le necessarie autorizzazioni della Motorizzazione Civile, obbligatorie per qualsiasi intervento non conforme alle caratteristiche di omologazione del mezzo.

Al conducente, un trentenne, è stata quindi elevata una sanzione amministrativa e vietata la circolazione del veicolo fino al completo ripristino delle condizioni originali.

La Polizia di Stato richiama infine al rispetto delle norme del Codice della Strada, sottolineando come anche iniziative ispirate allo spirito natalizio possano rappresentare un rischio per la sicurezza di automobilisti e pedoni.