BARI: DRAMMA AL CIRCO ORFEI, DOMATORE UCCISO DALLE TIGRI

Ucciso dalle tigri che stava addestrando.Tragedia al Circo Orfei, allestito nelle campagne di Triggiano, in provincia di Bari.Una tigre, durante le prove dello spettacolo che sarebbe iniziato di lì a...

Ucciso dalle tigri che stava addestrando.

Tragedia al Circo Orfei, allestito nelle campagne di Triggiano, in provincia di Bari.

Una tigre, durante le prove dello spettacolo che sarebbe iniziato di lì a poco, ha azzannato il suo addestratore: altre tre, che erano in gabbia in quel momento, si sono aggiunte all'aggressione. A nulla sono valsi i soccorsi.

La vittima è Ettore Weber. Aveva 62 anni ed era uno dei più noti domatori italiani.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, l'incidente è avvenuto attorno alle 20. Weber stava addestrando quattro tigri contemporaneamente quando è stato azzannato prima da uno degli animali, al quale si sono aggiunti gli altri tre.

Gli animali avrebbero poi continuato a giocare con il corpo martoriato, all’interno della gabbia. Soccorso dal 118, l'uomo è morto per le ferite riportate.

I carabinieri hanno avviato un'inchiesta.