BARI, GETTA MOZZICONE DELLA SIGARETTA DALL'AUTO: MULTA DA 100 EURO
Multa da 100 euro ad un automobilista che ha lanciato dal finestrino della sua vettura un mozzicone di sigaretta: la sanzione è stata elevata dalla Polizia locale sul lungomare Nazario Sauro, a Bari, per la violazione del collegato ambientale del 2015.
"Sebbene trattasi di violazioni non semplici da contestare - spiega in una dichiarazione il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo - grazie allo spirito di abnegazione del Corpo, continueremo a tutelare il decoro della nostra città e a reprimere le condotte contro il vivere civile".
Nel 2016 i vigili multarono (con 100 euro) un 35enne sorpreso a lanciare per terra, in piazza Umberto, un mozzicone di sigaretta.
Una sanzione all'epoca legata alle nuove norme antifumo volute dall'allora ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e ai dettami del collegato ambientale approvato con la Legge di Stabilità del 2016.