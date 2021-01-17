BARI, RUBANO AUTO DI DISABILE: DOPO TAM TAM SOCIAL I LADRI LA RESTITUISCONO CON UN BIGLIETTO DI SCUSE

«Anche noi abbiamo un cuore. Scusateci, non sapevamo della vostra patologia. Scusateci ancora», firmato «i ladri». E' il biglietto lasciato sul sedile di un'auto speciale per disabili rubata nei giorn...

«Anche noi abbiamo un cuore. Scusateci, non sapevamo della vostra patologia. Scusateci ancora», firmato «i ladri». E' il biglietto lasciato sul sedile di un'auto speciale per disabili rubata nei giorni scorsi nel parcheggio dell'ospedale Di Venere di Carbonara (Bari) e sabato ritrovata dai carabinieri a Valenzano.

L'auto appartiene alla famiglia di una donna barese, Maria Elena Barile Damiani, 56 anni, affetta da sclerosi multipla, il suo unico mezzo, attrezzato con carrozzina e pedana per il trasporto disabili. La figlia Rita, appena informata del furto dai genitori, aveva scritto un post sui social ed è partita così la macchina solidarietà con centinaia di like e condivisioni. L'appello lanciato è diventato virale arrivando fino ai ladri.

A dare notizia del ritrovamento dell'auto e del bigliettino è stata proprio la figlia della donna che ieri nel suo appello sui social aveva scritto: «Mettetevi una mano sul cuore e ridatecela».

«Averla ritrovata rappresenta un segno di speranza, quel briciolo di fiducia per il genere umano che non dovrebbe abbandonarci mai» ha scritto Rita. «Grazie a tutti per averci aiutati» ha scritto, allegando la foto del biglietto scritto dai ladri e trovato sul sedile. E aggiungendo: «In queste ore si sono moltiplicati i pensieri: ci siamo visti crollare il mondo addosso e abbiamo pensato ai tanti disabili che, come noi, non rientrano nei parametri del Comune per usufruire del servizio pubblico, che - aggiunge la giovane - non possono permettersi una macchina di questo tipo. Sarebbe bello avviare una raccolta fondi per mettere a disposizione una macchina così, con noleggio gratuito per chi ne avesse bisogno».