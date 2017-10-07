BARRAFRANCA (ENNA): UCCIDE IL PADRE E POI TENTA DI TOGLIERSI LA VITA: IN GRAVI CONDIZIONI 34ENNE
Un uomo di 34 anni, Giuseppe Spadaro, ha ucciso il padre Salvatore di 68 anni, e poi ha rivolto l'arma contro se stesso, ed è in fin di vita nell'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta. L'omicidio è avven...
A cura di Redazione
07 ottobre 2017 16:19
Un uomo di 34 anni, Giuseppe Spadaro, ha ucciso il padre Salvatore di 68 anni, e poi ha rivolto l'arma contro se stesso, ed è in fin di vita nell'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta.
L'omicidio è avvenuto in un appartamento nel centro di Barrafranca (En), non si conosce ancora il movente. Sembra siano stati sparati cinque colpi di arma da fuoco, detenuta legalmente in famiglia.
Sul posto i Carabinieri ed il magistrato Francesco Rio.
(ANSA)