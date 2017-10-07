BARRAFRANCA (ENNA): UCCIDE IL PADRE E POI TENTA DI TOGLIERSI LA VITA: IN GRAVI CONDIZIONI 34ENNE

Un uomo di 34 anni, Giuseppe Spadaro, ha ucciso il padre Salvatore di 68 anni, e poi ha rivolto l'arma contro se stesso, ed è in fin di vita nell'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta. L'omicidio è avven...

A cura di Redazione 07 ottobre 2017 16:19

