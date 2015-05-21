Beccato a rubare alla scuola Falconieri: denunciato 24enne

I carabinieri lo hanno sorpreso e fermato la notte scorsa

I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno denunciato un 24enne paternese (non sono state fornite le generalità) per furto aggravato. La notte scorsa, la pattuglia di turno l'ha beccato all'interno dell'Istituto scolastico di primo grado "Falconieri", ubicato al civico 10 dell'omonima via, subito dopo aver scardinato ed asportato una delle porte d'accesso della scuola. La refurtiva è stata restituita all'ufficio manutenzione del Comune.

Da anni la scuola in questione è oggetto di vandali e ladri.