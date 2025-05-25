Beccato in flagrante a Catania: ruba un monopattino davanti al pub, Carabinieri intervengono subito

Erano le 3 di notte quando i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, impegnati in un mirato servizio di pattuglia finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, hanno sorpreso un 34enne...

Erano le 3 di notte quando i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, impegnati in un mirato servizio di pattuglia finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, hanno sorpreso un 34enne catanese che aveva appena rubato un monopattino e, perciò, lo hanno denunciato per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, la pattuglia stava passando lungo la via Autieri quando, nei pressi di un pub, ha scorto l’uomo che, con fare guardingo, si è avvicinato al monopattino parcheggiato proprio dinanzi il locale commerciale. I Carabinieri, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno perciò tenuto d’occhio, fino quando lui, acceso il mezzo elettrico, si stava allontanando. Proprio in quel momento, però, il proprietario del monopattino è uscito dal locale e ha cominciato ad urlare per segnalare il furto in atto, facendo scattare l’immediato intervento dei Carabinieri che, perciò, si sono messi sulle sue tracce.

L’uomo ha tentato di disfarsi dell’oggetto rubato, abbandonandolo in strada, ma dopo poche centinaia di metri, i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare lui e recuperare anche il monopattino.

La costante azione di controllo dei Carabinieri di Catania Piazza Dante ha consentito, così, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di denunciare il ladro e restituire al legittimo proprietario, un 43enne straniero, il suo mezzo di trasporto