Bella affermazione del Taekwondo Marletta al torneo internazionale di Lecce

Prossimo obiettivo l'Italy Open 2015

95047.it Al Primo International Salentine Greek disputatosi a Martano, provincia di Lecce, erano presenti 111 club provenienti da 12 nazioni e 1300 atleti. In questo contesto, il CENTRO TAEKWONDO MARLETTA di Paternò è stata l'unica società della provincia di Catania presente.

Ed il risultato è stato più che lusinghiero:

ORO: Chiara Palumbo

ARGENTO: Asia Marletta e Kevin Lentini

BRONZO: Antonio Grasso e Giorgia Catena

La preparazione intanto prosegue: tocca ora ai piccoli atleti che parteciperanno all’ "ITALY OPEN 2015" (dove lo scorso anno vi furono ben 2800 concorrenti) tra questi; Michael Maurici e Michael Peci. L’evento è organizzato dalla FITA FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO